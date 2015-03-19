Frankfurter Allgemeine: Санкции против Москвы, вероятно, пока остаются

В статье «Санкции против Москвы, вероятно, пока остаются», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, Михаэль Стабенов пишет о том, что санкции, введенные против России и пророссийских сепаратистов в марте 2014 года, Европейский союз отменит только в случае, если Минские договоренности о прекращении огня и урегулировании конфликта будут выполнены в полной мере. В среду среди высокопоставленных чиновников ЕС в Брюсселе, а также в немецких правительственных кругах, звучали заявления о том, что, скорее всего, стоит рассчитывать на соответствующее решение на саммите ЕС Брюсселе в четверг и пятницу.

В Брюсселе говорят, что председатель Европейского Совета Дональд Туск поддерживает такие совместные соображения канцлера Германии Ангелы Меркель (ХДС) и президента Франции Франсуа Олланда.

Цель заявления – увеличить давление, чтобы до конца года достичь запланированной реализации Минского соглашения. В Берлине отмечают также, что сейчас речь идет о планировании, и решение партнеров ЕС о пересмотре санкций зависит от достигнутых успехов в кризисном регионе.

В середине февраля на встрече Меркель и Олланда с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко в белорусской столице в первоначально заключенное сторонами в сентябре 2014 года Минское соглашение были внесены уточнения.

Независимо от этого, партнеры по ЕС в середине месяца официально подтвердили принятое в конце января решение о том, что наложенные на россиян и сепаратистов санкции продлены на шесть месяцев до середины сентября.

Список тех, кого коснутся запреты на въезд и блокировка счетов, министры иностранных дел ЕС согласовали еще до встречи на высшем уровне Минске, после ракетного обстрела украинского промышленного и портового города Мариуполя.

В настоящее время в списке 150 отдельных лиц и 37 организаций. В кругу министров иностранных дел ЕС дальнейшее ужесточение санкций не исключается. Это относится не в последнюю очередь к случаю наступления пророссийских сил на Мариуполь.

ЕС настаивает на соблюдении Москвой Минского соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель давно дала понять, что санкции могут быть отменены только при условии реализации всех Минских договоренностей.

С точки зрения ЕС, речь идет не только о соблюдении договоренностей о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, которое контролирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но также и о политических и экономических перспективах кризисного региона. К концу года необходимо также решить вопрос о контроле границы между Украиной и Россией.

В резюме саммита в Брюсселе говорится, что главы государств и правительств ЕС призывают все стороны к реализации Минского соглашения. В этом контексте особенно подчеркивают «ответственность российских властей».

В ответ на «текущие дезинформационные кампании России» страны ЕС до июня хотят разработать «План действий по стратегической коммуникации для поддержки свободных средств массовой информации». Тем не менее, высокопоставленный чиновник ЕС снизил ожидания по реализации плана. Речь идет о поддержке «в первую очередь» соответствующих государств-членов ЕС.