В России журналистам запрещают публиковать подробности о самоубийствах онкобольных

Роскомнадзор во второй раз вынес предупреждение российскому порталу "Православие и мир", связанное с публикацией новости о самоубийстве онкобольных.

В письме ведомства, которое разместила на своей странице в Facebook главный редактор сайта Анна Данилова, отмечается, что запрещенными были признаны описание способов самоубийства.

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"Запрещенными были признаны описание способов самоубийства (прыжок с высоты и повешение) и причины самоубийства в том числе: «Жена погибшего объяснила, что ее муж страдал от постоянной боли из-за онкологического заболевания и часто говорил, что устал от болезни.», — говорится в уведомлении.

Данилова отметила, что это уже второе предупреждение, полученное порталом от Роскомнадзора. 27 февраля ведомство также потребовало убрать из новости от 20 февраля "В Москве покончили с собой двое онкобольных" информацию о том, какими способами было осуществлено самоубийство.

Предупреждение Роскомнадзора вынесено на основании постановления правительства РФ от 26 октября 2012 года, согласно которому запрещается распространение в интернете информации о способах самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, сообщает Росбалт.

Ранее заммэра Москвы Леонид Печатников прокомментировал данные СМИ о росте числа самоубийств в столице людей, страдающих онкозаболеваниями. По его словам, суициды среди больных раком не связаны с отсутствием или дефицитом обезболивающих препаратов в Москве.

Заммэра привел данные о том, что в феврале в Москве наложили на себя руки 70 человек, из которых 10 были онкобольными. "Но только семеро из них знали о своем диагнозе, у остальных он был поставлен только после судебно-медицинского исследования", — пояснил чиновник, уточнив, что из десятерых онкобольных только пятеро наблюдались в городской системе здравоохранения.

СМИ сообщали, что число самоубийств онкобольных в Москве с начала февраля выросло до 11. Ранее они фиксировались 3, 6, 10, 15, 17 и 19 февраля в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном и Юго-Западном округах Москвы. Департамент здравоохранения Москвы начал служебные проверки в связи с участившимися случаями самоубийств пенсионеров, страдающих онкологическими заболеваниями.