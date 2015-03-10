Роскомнадзор заявил, что заблокировал Lurkmore

Поскольку "отдельные ссылки, указанные в решениях ФСКН, работают по шифрованному протоколу https", операторы связи полностью ограничат доступ к ресурсу, говорится на официальной странице Роскомнадзора ВКонтакте.

По утверждению российских цензоров, у сайта истек срок на удаление вышеуказанных страниц.

Читайте такжеРоскомнадзор убрал "рекомендацию" СМИ писать о "Правом Секторе" в негативном ключеСоздатель и администратор сетевой энциклопедии «Луркоморье» Дмитрий Хомак назвал заявление Роскомнадзора о начале блокировки его ресурса «шантажом» и «выкручиванием рук», сообщает Медуза со ссылкой на Твиттер Хомака.

«Луркоморье» неоднократно обвиняли в нарушении российского законодательства. В 2012 году из-за статьи о марихуане весь ресурс целиком попал в реестр запрещенных сайтов. После блокировки доступа к статье для российских пользователей его исключили из реестра. В 2013 году в «Луркоморье» по требованию Роскомнадзора пришлось заблокировать для россиян статью «Самоубийство».