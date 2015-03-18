В Тунисе в ходе спецоперации убиты боевики, расстрелявшие туристов в музее
17:02, 18 марта 2015Мир
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В Тунисе во время спецоперации убиты двое боевиков, которые напали на примыкающее к парламенту здание музея, и убили туристов.
REUTERS
Об этом сообщают официальные СМИ Туниса, передает Би-би-си. В ходе спецоперации один полицейский погиб. Кроме этого сообщается об освобождении заложников.
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Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Марчин Войчеховский сообщил, что среди раненых в результате нападения на туристов, четверо польских граждан.
Пока остается неизвестной национальность семи из восьми убитых туристов.
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