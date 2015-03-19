Следователи в РФ не верят в причастность к убийству Немцова еще одного бойца батальона "Север"
Следственный комитет РФ проверяет на роль возможного "заказчика" убийства Бориса Немцова бойца батальона "Север" Руслана Геремеева.
На него дали показания ряд обвиняемых, передает Росбалт.
В показаниях, которые еще будучи свидетелями дали Заур Дадаев и другие ныне арестованные, постоянно "всплывает" фамилия бойца батальона "Север" Руслана Геремеева, родственника начальника РОВД Шелковского района Чечни Вахи Геремеева и сенатора Сулеймана Геремеева.
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Согласно этим показаниям, в Москву Дадаев прибыл вместе с Геремеевым, проживал в одной квартире с ним — на Веерной улице (где и укрывались предполагаемые преступники после убийства Немцова), приносил туда продукты. Вместе с Геремеевым их видели в баре "Цинк", в одной из гостиниц и т. д. Большинство времени перед убийством Дадаев проводил вместе с Геремеевым. Именно последний познакомил Дадаева с бывшим сотрудником Шелковского РОВД Темирланом Эскерхановым (находится сейчас под арестом по "делу Немцова"). Из материалов дела можно понять, что следствие заинтересовалось Геремеевым и "примеряет" его на роль одного из возможных заказчиков.