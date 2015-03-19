Следователи в РФ не верят в причастность к убийству Немцова еще одного бойца батальона "Север"

На него дали показания ряд обвиняемых, передает Росбалт.

В показаниях, которые еще будучи свидетелями дали Заур Дадаев и другие ныне арестованные, постоянно "всплывает" фамилия бойца батальона "Север" Руслана Геремеева, родственника начальника РОВД Шелковского района Чечни Вахи Геремеева и сенатора Сулеймана Геремеева.

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Согласно этим показаниям, в Москву Дадаев прибыл вместе с Геремеевым, проживал в одной квартире с ним — на Веерной улице (где и укрывались предполагаемые преступники после убийства Немцова), приносил туда продукты. Вместе с Геремеевым их видели в баре "Цинк", в одной из гостиниц и т. д. Большинство времени перед убийством Дадаев проводил вместе с Геремеевым. Именно последний познакомил Дадаева с бывшим сотрудником Шелковского РОВД Темирланом Эскерхановым (находится сейчас под арестом по "делу Немцова"). Из материалов дела можно понять, что следствие заинтересовалось Геремеевым и "примеряет" его на роль одного из возможных заказчиков.