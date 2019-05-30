Канцлером Австрии впервые стала женщина

Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца.

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн стала канцлером.

Президент Австрии Александер Ван Дер Беллен сообщил, что принял решение назначить Бирляйн временным канцлером до досрочных выборов в парламент, сообщает Reuters.

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Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца.

На прошлой неделе СМИ распространили видео, где бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». После скандала Штрахе ушел в отставку.

28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.