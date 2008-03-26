Буш принял приглашение Путина в Россию

Президент США Джордж Буш в апреле намерен посетить Россию и встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. Как сообщил Буш в среду, инициатива встречи исходила от российского президента.

По словам Буша, на предстоящей встрече главы США и России будут обсуждать "стратегическое соглашение", касающееся размещения элементов американской ПРО в Восточной Европе. Президент США добавил, что с оптимизмом оценивает шансы достичь договоренности с РФ по вопросу ПРО, сообщает AFP.

Российская сторона, в свою очередь, уже выразила удовлетворение тем, что Буш согласился принять предложение Путина и приехать в Сочи. Помощник президента России пояснил, что лидеры двух стран обсудят не только ПРО, но и более широкий круг вопросов.

Окончательная дата визита президента США в Россию пока не уточняется.