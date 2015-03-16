Совет ЕС согласился подписать соглашение об ассоциации с Боснией и Герцеговиной

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, передает "ЕвроПравда". "Совет ЕС приветствует письменное обязательство президиума Боснии и Герцеговины от 29 января, его подписание лидерами политических партий и утверждения парламентом БиГ 23 февраля 2015 года во время визита высокого представителя ЕС Федерики Могерини в Сараево", - говорится в заявлении.

Читайте такжеВ Боснии на выборах побеждают националисты

С учетом принятых Боснией и Герцеговиной обязательств Совет отмечает, что необходимые условия, содержащиеся в документе, были выполнены, и соглашается с тем, чтобы продолжить заключения и вступления в силу соглашения о стабилизации и ассоциации с Боснией и Герцеговиной.

Совет призывает руководство страны полностью выполнить свои обязательства, в том числе те, которые касаются адаптации будущего Соглашения, относительно проведения реформ.

"Программа реформ должна быть разработана при консультации с гражданским обществом, включать в себя реформы, определенные в соответствии с копенгагенскими критериями и принятым ЕС "Пактом о росте и занятости", - отмечается в документе.