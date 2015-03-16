Совет ЕС согласился подписать соглашение об ассоциации с Боснией и Герцеговиной

16:53, 16 марта 2015
Мир
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Совет ЕС по иностранным делам в Брюсселе согласился подписать соглашение об  ассоциации с Боснией и Герцеговиной и завершить процесс его вступления в силу.

Совет ЕС одобрил подписание ассоциации с Боснией и Герцеговиной / Фото УНИАН

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, передает "ЕвроПравда". "Совет ЕС приветствует письменное обязательство президиума Боснии и Герцеговины от 29 января, его подписание лидерами политических партий и утверждения парламентом БиГ 23 февраля 2015 года во время визита высокого представителя ЕС Федерики Могерини в Сараево", - говорится в заявлении.

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С учетом принятых Боснией и Герцеговиной обязательств Совет отмечает, что необходимые условия, содержащиеся в документе, были выполнены, и соглашается с тем, чтобы продолжить заключения и вступления в силу соглашения о стабилизации и ассоциации с Боснией и Герцеговиной.

Совет призывает руководство страны полностью выполнить свои обязательства, в том числе те, которые касаются адаптации будущего Соглашения, относительно проведения реформ.

"Программа реформ должна быть разработана при консультации с гражданским обществом, включать в себя реформы, определенные в соответствии с копенгагенскими критериями и принятым ЕС "Пактом о росте и занятости", - отмечается в документе.

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