Американские танки прибыли в Литву
20:58, 15 марта 2015Мир
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На железнодорожную станцию Гайжюнай 15 марта прибыла первая партия американской военной техники, которую будут использовать на совместных учениях с литовскими военными.
В Литву прибыла партия американской военной техники / delfi.lt
Об этом пишет Делфи.
"Техника уже прибыла, сейчас идет отгрузка, технику готовят к отбытию на место дислокации", - сказал BNS старший лейтенант сухопутных войск Литовской армии Андрюс Дилда.
Новая смена американских военных, в которой около 150 военных, доставит в Литву пять танков M1A2 Abrams. Эта и другая техника будет дислоцирована в Рукле.
Читайте такжеАмериканские танки Abrams прибудут в ЭстониюМинистр обороны Юозас Олекас сказал, что присутствие союзников в Литве - это "весть для тех, кто может покушаться на стабильность и мир в регионе и для кого чужды ценности, лелеемые нами в течение 25 лет".
Американские пехотинцы в странах Балтии и Польше дислоцируются с весны 2014 года.
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