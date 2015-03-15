Американские танки прибыли в Литву

Об этом пишет Делфи.

"Техника уже прибыла, сейчас идет отгрузка, технику готовят к отбытию на место дислокации", - сказал BNS старший лейтенант сухопутных войск Литовской армии Андрюс Дилда.

Новая смена американских военных, в которой около 150 военных, доставит в Литву пять танков M1A2 Abrams. Эта и другая техника будет дислоцирована в Рукле.

Читайте такжеАмериканские танки Abrams прибудут в ЭстониюМинистр обороны Юозас Олекас сказал, что присутствие союзников в Литве - это "весть для тех, кто может покушаться на стабильность и мир в регионе и для кого чужды ценности, лелеемые нами в течение 25 лет".

Американские пехотинцы в странах Балтии и Польше дислоцируются с весны 2014 года.