Прыгнул ногами в спину: на Шварценеггера в Африке напал неизвестный (видео)

Сам актер утверждает, что не пострадал.

Невідомий стрибнув зі спини на екс-губернатора Каліфорнії, голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, який приїхав на змагання до спортивного центру у Йоганнесбурзі в ПАР.

Об этом в субботу, 18 мая, сообщает Hollywood Reporter.

Шварценеггер общался с поклонниками, когда неизвестный подбежал к 71-летнему актеру сзади и ударил его ногой в спину.

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Инцидент попал на видео, и из него следует, что нападающего немедленно задержали и повалили на пол, а Шварценеггер покинул место происшествия.

Шварценеггер уже прокомментировал в Twitter происшествие. По его словам, он не сразу понял, что его толкнули в спину.

"Спасибо за ваше беспокойство, но не о чем волноваться. Я подумал, что меня просто затолкали в толпе, что часто случается. Я понял, что меня ударили, только посмотрев видео, как и все вы. Рад, что это не помешало моей трансляции в Snapchat", - написал он.