19 марта состоится заседание Совета ЕС на уровне глав государств и правительств

19 марта состоится заседание Совета Европейского Союза на уровне глав государств и правительств.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1».

"19 числа состоится заседание Совета Европейского Союза на уровне глав государств и правительств. Именно поэтому сейчас, в том числе и на мои плечи ложится очень ответственная задача - обеспечить расширенный международный диалог, чтобы подготовить это заседание", - сказал он.

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Порошенко также отметил, что Украина придерживается всех взятых на себя обязательств, поэтому мир ей доверяет.

«Украине доверяют, потому что Украина четко и неуклонно соблюдает все договоренности, которые она взяла на себя», - подчеркнул глава государства.