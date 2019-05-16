Названа нация, которая напивается больше всех в мире

Данные опроса показали, что в целом людям "в подавляющем большинстве случаев нравится пьянствовать".

В Великобритании напиваются чаще, чем в какой-либо другой стране мира.

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Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Independent, таковы результаты мирового опроса Global Drug Survey. В нем приняли участие жители 36 стран. Ученые опросили более 120 тыс. человек во всем мире, из которых 5400 были из Великобритании.

За Британией в списке следуют США, Канада, Австралия, Дания и Индия.

В среднем британцы напиваются 51,1 раз за год - то есть почти раз в неделю. Как выяснили ученые, страна на втором месте после Австралии по числу обращения за экстренной медицинской помощью после употребления алкоголя за последний год - 3,7% респондентов признали, что делали это.

Тем не менее, британцы чуть меньше, чем в среднем в мире, жалеют о своем пьянстве - 18,5% против 20% в мире. Данные показали, что в целом людям "в подавляющем большинстве случаев нравится пьянствовать".

Как заявил профессор Адам Винсток, создатель этого опроса, хоть и в целом люди пьют меньше, те, кто все еще делает это, пьют в губительной для них манере.

Исследователи отмечают, что, возможно, пришловремя разработать принципы "безопасного опьянения", которые помогли бы тем, кто без меры употребляет спиртное. Для них верхние границы норм потребления алкоголя могут казаться малозначимыми, говорят ученые.

Хотя в принципах Национальной службы здравоохранения Британии и не указан "безопасный" уровень потребления алкоголя, организация советует людям не пить регулярно более 14 единиц алкоголя в неделю - что эквивалентно примерно девяти бокалам вина.