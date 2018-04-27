Два пилота канадской авиакомпании, уличенные в пьянстве, смогут вернуться на работу

В крови пилотов был обнаружен алкоголь, но образцы были уничтожены. Также они обвинялись в том, что устроили драку в гостинице Hilton в Глазго.

Два пилота канадской авиакомпании Air Transat, арестованные в июле 2016 года в аэропорту Глазго по подозрению в употреблении алкоголя перед вылетом, освобождены из-под стражи, после того как вещественные доказательства по их делу оказались уничтожены.

Как передает Русская служба Би-би-си, 41-летний Жан-Франсуа Перро и 39-летний Имран Зафар Сайед были арестованы за несколько минут до того, как они должны были отправиться в трансатлантический рейс из Шотландии в Канаду.

На борту самолета, которым они должны были управлять, находились 250 пассажиров и девять членов экипажа. Вылет борта был задержан до следующего утра. Авиакомпания выплатила компенсацию пассажирам за отмену рейса.

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В обвинительном заключении говорится, что в крови командира воздушного судна Перро содержалось 32мг алкоголя на 100мл, а второго пилота Сайеда - 49мг. По законам Шотландии, предельное содержание алкоголя в крови летчиков, бортпроводников и авиадиспетчеров не должно превышать 20 миллиграммов на 100 миллилитров.

Судить пилотов оказалось невозможным, так как сотрудники тюрьмы уничтожили образцы их крови, и обвинение не смогло представить никаких доказательств, что пилоты нарушили закон. Охранник заявил в суде, что не знал, что он должен делать, так как за 20 лет работы в шотландских тюрьмах ему ни разу не приходилось хранить образцы крови, а инструкций на такой случай не существовало.

Они также обвинялись в том, что устроили драку в гостинице Hilton в Глазго и вели себя угрожающе.

Представитель Air Transat заявил, что оба вернутся на работу, так как у компании теперь нет никаких доказательств того, что они нарушили закон или же внутренние инструкции авиакомпании.

Air Transat пообещала, что пилоты пройдут все необходимые тренинги, и авиакомпания проследит за тем, чтобы их поведение было образцовым.

Как сообщал УНИАН, недавно пилот, посадившая самолет после отказа двигателя, стала новым американским героем.