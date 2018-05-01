В Шотландии ввели систему минимальных цен на алкогольные напитки

Шаг направлен прежде всего на защиту здоровья граждан, объясняют в шотландском правительстве.

Со вторника, 1 мая, в Шотландии действуют минимальные розничные цены на алкогольные напитки. Отныне самый маленький ценник должен составлять не менее 50 пенсов (0,68 доллара США, около 18 гривень) за 10 миллилитров чистого алкоголя. То есть бутылка пива будет стоить около 70 пенсов, бутылка вина - пять фунтов (≈180 гривень).

Премьер-министр Никола Стерджен назвала этот шаг "достаточно смелым", сообщает DW.

"Все говорит о том, что минимальные цены сократят смертность от связанных с алкоголем заболеваний и в целом уменьшат вредное влияние алкоголя на общество", - пояснила она. Решение поздравили представители сферы здравоохранения.

Читайте такжеОпрос: ирландцы оказались самой счастливой нацией ЕС, румыны - наиболее несчастной

Соответствующие правила были приняты парламентом еще в 2012 году, однако вступление их в силу отсрочилось из-за судебной тяжбы с Ассоциацией шотландского виски - там заявляли, что это несправедливо ударит по карманам ответственных любителей опрокинуть рюмочку с небольшим доходом. В конце прошлого года суд вынес решение в пользу правительства.

По данным шотландского правительства, медианная недельная зарплата до налогообложения в Шотландии состоянию на конец прошлого года составила 547,3 фунта стерлингов. По информации соответствующих органов, злоупотребление алкоголем вызывает в Шотландии 697 случаев госпитализации и 22 смерти на неделю. В регионе продают алкоголя в расчете на одного взрослого на 20 процентов больше, чем в других исторических провинциях Соединенного Королевства.