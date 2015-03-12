В Бангладеш рухнуло здание, под завалами находятся десятки людей (фото)
18:21, 12 марта 2015Мир
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В результате обрушения строящегося цементного завода в Бангладеш по меньшей мере пять человек погибли и еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
По данным полиции, в момент обрушения в многоэтажном здании находились около сотни рабочих.
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Из-под завалов спасены более сорока человек, многие получили травмы. Судьба других неизвестна.
REUTERS
Трагедия произошла в портовом городе Монгла, расположенном к юго-западу от столицы Дакки.
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