Снова "Шереметьево": российский самолет подал сигнал бедствия и срочно возвращается в аэропорт

После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в "Шереметьево", сейчас готовится к посадке.

Самолёт российской авиакомпании "Аэрофлот", следующий по рейсу "Калининград-Москва" подал сигнал бедствия.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В небе борт находился уже 40 минут. После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в "Шереметьево", сейчас готовится к посадке.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.