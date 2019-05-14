Снова "Шереметьево": российский самолет подал сигнал бедствия и срочно возвращается в аэропорт
10:43, 14 мая 2019Мир
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После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в "Шереметьево", сейчас готовится к посадке.
Иллюстрация REUTERS
Самолёт российской авиакомпании "Аэрофлот", следующий по рейсу "Калининград-Москва" подал сигнал бедствия.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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В небе борт находился уже 40 минут. После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в "Шереметьево", сейчас готовится к посадке.
Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии.
Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.
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