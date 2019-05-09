Стала известна причина смерти Доренко

По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулем мотоцикла.

Известный российский пропагандист Сергей Доренко сделал последнюю запись в своем Telegram-канале за четыре часа до смерти.

Последнее обновление в телеграме журналиста было сделано в 15.42 по киевскому времени.

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«По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулем мотоцикла», - сказал источник ТАСС.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.

Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.