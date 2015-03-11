Выступление Вики Цыгановой на "Антимайдане" в Москве обошлось России в 1,3 млн рублей

По странному стечению обстоятельств за день до этого, 20 февраля, власти города Петергоф провели «закупку у единственного поставщика» билетов на концерт Цыгановой на 1,3 миллиона российских рублей (около 470 тысяч гривень - ред.), сообщает в блоге Алексей Навальный со ссылкой на сайт госзакупок.

Читайте такжеВ России защитники православия будут продавать куклы вуду с лицами западных политиков"Годовой бюджет города Петергоф 300 миллионов рублей, таким образом, Вике Цыгановой досталось 0,4% годового городского бюджета", - написал политик.

Напомним, недавно в России было создано провластное полувоенное движение "Антимайдан", состоящее из военных, так называемых "казаков", байкеров, и декларирующее своей целью борьбу с оппозицией.