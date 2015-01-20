Сенатор РФ рассказал о будущем "Антимайдана": 10 тысяч активистов, тренировочные лагеря и лекции в вузах

Российское общественное движение «Антимайдан» будет состоять примерно из 10 тыс. военных, казаков, спортсменов и байкеров, которые намерены наблюдать за митингами оппозиции. Об этом в РБК рассказал его руководитель, сенатор Дмитрий Саблин.

По словам Саблина, уже сейчас в движение вступили около тысячи человек. Численность активистов «Антимайдана» планируют довести минимум до 10 тыс. человек, поскольку «заявки организаторам приходят в больших количествах». Руководить движением будет штаб во главе с сопредседателями, а также исполком.

Сенатор пояснил, что численность для организации важна, поскольку антимайдановцы собираются выходить на все крупные несанкционированные акции и численно доминировать над участниками.

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«Если планируется несанкционированное массовое мероприятие, то выйдут все члены организации», – полагает Саблин.Действовать на несанкционированных акциях в «Антимайдане» обещают мирно, но в случае необходимости будут силой наводить порядок. Делать эту работу будут бойцы и опытные спортсмены, минимум кандидаты в мастера спорта.

На вопрос РБК, готовы ли в «Антимайдане» участвовать в драках, сенатор ответил положительно. «Мы за соблюдение закона, но не дадим людей в обиду и будем всегда защищать страну и ценности нашего общества», – говорит он.

Тренироваться антимайдановцы будут в специальных лагерях, где будут отрабатывать «форму поведения на акциях».

Помимо работы на митингах в «Антимайдане» обещают активно заниматься образовательной работой. По словам Саблина, активисты движения собираются приходить в вузы и читать студентам лекции. «Будем рассказывать, как не поддаваться на различные провокации», – говорит Саблин.

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«Оранжевые» технологии как болезнь распространяются по миру. И «Антимайдан» – это лекарство от этой болезни», – заявил Саблин.

Отмечается, что в инициативную группу общественного движения вошли представители «Боевого братства», Совета ветеранов Афганистана, Центрального казачьего войска и «Ночные волки» – они сообщили, что намерены не допустить в России протестов, аналогичных тем, что проходили в прошлом году в Украине.