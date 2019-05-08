Atlantic Council: Путин будет держать Россию в состоянии стагнации и войны как можно дольше

Российский автократ построил систему «кумовского капитализма», которая служит исключительно интересам его окружения.

Суть режима Владимира Путина легче понять, чем может казаться. В октябре 1939 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль сказал: «Россия – это загадка, завернутая в загадку внутри загадки. Однако, вероятно, все же существует ключ. И это российские национальные интересы». Но это было давно.

Сегодня ключ – это кумовской капитализм. В сущности Путина только две вещи: власть и богатство. Об этом в своей статье пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2000 года американская журналистка Труди Рубин задала панели россиян знаменитый вопрос: «Кто такой господин Путин?». Никто из них не смог дать четкий ответ. Во время своего первого президентского срока до 2004 года Путин консолидировал власть, став всем для всех. Российская рыночная экономика тогда работала лучше, чем когда-либо. Очевидной будет параллель с автократом Турции Раджеп Тайипом Эрдоганом и его работой с 2003 до 2007 года.

Второй срок Путина определил арест владельца и генерального директора нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. На момент ареста 25 октября 2003 года он был самым богатым человеком России. Конфискация ЮКОС была выставлена как война с олигархами. Но другие крупные бизнесмены замолчали и остались нетронутыми. Суть второго срока Путина заключалась в построении государственного капитализма. Ему были безразличны эффективность, социальные ценности или доходность государственных фирм. Он хотел установить контроль, расставив лояльных людей, которые бы перечисляли доход компаний ему лично и его друзьям. Поэтому если рыночная стоимость «Газпрома» в мае 2008 года достигала 369 миллиардов долларов, сегодня она едва дотягивается до отметки в 60 миллиардов. Но Алексей Миллер, который обошелся компании в 310 миллиардов долларов, до сих пор занимает свою должность. Это означает, что Путин не против.

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Свой третий неформальный срок во главе России Путин провел в кресле премьера, уступив ненадолго президентство Дмитрию Медведеву. В это время он пустился во все тяжкие и начал строить реальный кумовской капитализм. Его друзья бросились массово разворовывать государственные активы, в частности «Газпрома». Четверо главных приспешников автократа – это его старые друзья из Санкт-Петербурга. Братья Аркадий и Борис Ротенберг получили огромное состояние, строя трубопроводы для «Газпрома». Они также получили государственные контракты на постройку дорог без какого-либо конкурса. Геннадий Тимченко тоже строит газопроводы, но также добывает газ, получая выгоду от легких лицензий. Глава банка «Россия» Юрий Ковальчук распоряжается финансовыми и медиа-активами «Газпрома», а также контролирует 12 телеканалов. В марте 2014 года США обложили санкциями всех четырех олигархов, а также их компании. Евросоюз не наказал Бориса Ротенберга и Тимченко, потому что они еще в 1990-х годах получили гражданство Финляндии.

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Когда Путин вернулся в кресло президента в 2012 году, его правление стало тем, что россияне называют «ручным управлением». Он делает все, что только заблагорассудится, почти не задумываясь о последствиях. Он заботится лишь об одном факторе. После финансового кризиса в России в августе 1998 года Путин понял, что такие события дестабилизируют политику. Поэтому их стоит избегать любой ценой. Он заботится о финансовой стабильности. Россия поддерживает большие золотовалютные резервы, балансирует бюджет и сокращает государственный долг. Но Путина совсем не волнуют стандарты жизни или экономический рост.

Официально реальные доходы россиян в 2014-2018 годах сократились на 13%. Но если проверить статистику, то этот показатель составляет 17% и продолжает расти. После десятилетия постоянного экономического роста на 7% ежегодно, с 2009 года ВВП страны увеличивается не более чем на 1% ежегодно.

Ключевой вопрос в том, какое богатство накопил Путин. Ирония в том, что, уничтожив право на частную собственность в России, он и его друзья спрятали отмытое богатство в оффшорах. Иначе если бы они потеряли власть в РФ, то потеряли бы и все свои активы.

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Общий размер российского богатства за рубежом составляет 800 миллиардов долларов. Аслунд отмечает, что окружение Путина создало свою систему хищения примерно в 2006 году. С того времени друзья автократа воровали у страны 15-25 миллиардов долларов в год. Поэтому на них приходится примерно 195-325 миллиардов долларов от российских активов в оффшорах. И это достаточно большая доля. Если предположить, что половина этих денег принадлежит лично Путину, его богатство тогда составляет 100-160 миллиардов долларов. Конечно, Путин и его друзья не могут наслаждаться своим состоянием. Речь идет прежде всего о власти. Если они не будут самыми богатыми в стране, они потеряют власть в России.

«Кумовской капитализм Путина обрекает Россию на стагнацию до тех пор, пока он не потеряет власть. Никаких политических или экономических реформ нет на повестке дня, потому что реформы подрывают его политическую власть. Вместо этого Путину нужны авантюры за рубежом, такие как войны против Украины, Грузии и вторжение в Сирию, чтобы объединить народ вокруг флага», - объясняет Аслунд.

Лучшей защитой Запада от авторитарного и клептократического режима Путина он называет прозрачность, которая бы пролила свет на его тайное богатство в США и Великобритании.