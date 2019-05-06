"Я тебя люблю": бортпроводник сгоревшего в Шереметьево самолета перед смертью отправил прощальное SMS невесте (фото)

Бортпроводник помогал людям до последнего и пытался открыть дверь самолета для пассажиров.

22-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего спасал пассажиров из горящего Sukhoi Superjet 100, перед смертью отправил прощальную SMS своей девушке.

"Я тебя люблю", - написал Моисеев своей избраннице. Девушка тоже работает бортпроводником. Сейчас она находится вместе с его родителями, пишет Telegram-канал Mash.

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"Это последнее сообщение в жизни Максима Моисеева — своей девушке Ксюше. Парень успел скинуть СМС перед самой гибелью — его возлюбленная также работает бортпроводником, сейчас она находится рядом с родителями любимого", - говорится в сообщении.

Сам Максим во время трагедии находился на кухне эконом-класса, помогал людям до последнего и пытался открыть дверь самолета для пассажиров.

СМИ писали, что в день авиакатастрофы с Sukhoi Superjet Моисеев хотел открыть дверь в горящем хвосте самолета, чтобы ускорить эвакуацию людей, но не смог. Бортпроводником на рейсах "Аэрофлота" он успел проработать чуть больше года.

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

В результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.