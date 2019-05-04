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В американском Джексонвилле Boeing 737 с 136 пассажирами на борту упал в реку (фото)

10:07, 04 мая 2019
Мир
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Boeing 737 в реке вблизи Джексонвилля / JACKSONVILLE sheriff's OFFICE /via REUTERS

Коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого находилось 136 человек, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку вблизи города Джексонвилл (штат Флорида).

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Как сообщает телеканал CNN, представители местной власти заявили, что погибших нет. Самолет находится в реке на участке, где глубина небольшая.

Спасатели доставили в больницы 21 человека из числа тех, кто находился на борту самолета. Угрозы жизни госпитализированных нет. По сведениям CNN, среди них американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

JACKSONVILLE sheriff's OFFICE /via REUTERS

На месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку.

По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы. Самолет прибыл из американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).

Как сообщал УНИАН, в США Boeing 737 MAX экстренно сел из-за проблем с двигателем.

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Теги: #США#самолет#авария