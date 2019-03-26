В США Boeing 737 MAX экстренно сел из-за проблем с двигателем

Самолетам этой модификации запрещено летать с пассажирами на борту.

Лайнер Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что на борту лайнера в этот момент не было пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта Орландо и направлялся в Викторвилль в Калифорнии. Однако вскоре пилоты сообщили о неполадках, связанных с двигателем и самолет совершил экстренную посадку.

Самолетам этой модификации запрещено летать с пассажирами на борту после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопской столицы. Среди погибших - представители 35 стран. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После случившегося целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 Max 8. Сама компания Boeing приостановила поставки самолетов 737 Max. По оценкам банка Bank Of America Merrill Lynch, потенциальные потери авиаконцерна Boeing за 2019 год из-за последствий, связанных с авиакатастрофами Boeing 737 Max, могут составить 2,4 миллиарда долларов.