Преследование христиан в мире почти на уровне геноцида - исследование

Cогласно докладу, каждый третий человек на планете оказывается жертвой преследований на религиозной почве.

Преследования христиан в некоторых регионах мира почти достигает уровня геноцида.

Об этом говорится в исследовании, проведенном по распоряжению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, передает BBC.

В промежуточном докладе говорится, что каждый третий человек на планете оказывается жертвой преследований на религиозной почве, а наиболее преследуемой категорией верующих являются христиане.

По словам министра Ханта, политкорректность отчасти повинна в том, что эта проблема не поднимается в СМИ и ей не уделяется должного внимания.

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Авторы доклада говорят, что христиан массово вынуждают уезжать из родных мест, в результате чего христианство может быть полностью истреблено во многих странах Ближнего Востока.

Например, говорится в докладе, на данный момент христиане составляют всего лишь 1,5% населения среди палестинцев. В Ираке до 2003 года проживали 1,5 млн христиан, а на сегодняшний день их там осталось менее 120 тысяч.

"Можно сказать, что в некоторых регионах преследования христиан по своего масштабу и характеру вплотную приблизились к уровню, соответствующему международному определению геноцида по классификации ООН", - считает епископ Филип Маунтстивен.

Доклад также особо отмечает ситуацию в странах Центральной Азии, в частности, на постсоветском пространстве. Как говорится в докладе, правительства этих стран, унаследовали советскую практику в отношении любой религии и рассматривают религиозные организации, в том числе и христианские, как угрозу.

Преследования христиан в Центральной Азии принимает разные формы. Иногда некоторые церкви просто запрещаются - это обычно касается пятидесятников и свидетелей Иеговы. Православные и католики подвергаются менее серьезным преследованиям, частично из-за влияния России, а также потому, что местные власти рассматривают протестантов как потенциальных западных шпионов, говорится в докладе.

В большинстве стран Центральной Азии, как и в советские времена, родителям запрещено приводить детей в любое место, где отправляются религиозные обряды.

Окончательный доклад будет опубликован этим летом.