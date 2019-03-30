Штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев

Голодомор признали геноцидом украинцев уже более двадцати американских штатов.

Американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

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«Вслед за двадцатью американскими штатами Губернатор Штата Луизиана Джон Бел Эдвардс издал прокламацию о праздновании 85-годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальная прокламация, в частности, отмечает ранее принятое законодательство США по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

«Приветствуем решение Штата Луизиана и спасибо народу США за солидарность с Украиной и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, которые умерли от произвола режима Сталина», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в декабре Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа.