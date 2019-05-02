Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале (видео)

Выбор эксцентричного монарха пал на женщину, работавшую в его службе безопасности с 2016 года.

1 мая СМИ Таиланда передали заявление короля Махи Вачиралонгкорна, в котором правитель страны оповестил общественность о своем четвертом браке за три дня до церемонии коронации.

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На этот раз выбор эксцентричного монарха пал на женщину, работавшую в его службе безопасности с 2016 года. Будущий Рама X даже самостоятельно нарек свою новую супругу Сутхиду титулом королевы-консорта.

В объявлении также указано, что бывшая стюардесса тайских авиалиний «законно вышла замуж» за короля в дворцовом комплексе Дусит в Бангкоке в соответствии с королевскими традициями.

Как сообщал УНИАН, таиландский принц Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем в 2016 году в связи со смертью отца.