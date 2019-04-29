Главарь ИГИЛ объявил о поражении в Сирии

В видеообращении Абу Бакр аль-Багдади также пообещал отомстить людям, причастным к убийству боевиков ИГ и их задержанию.

Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади в опубликованном в соцсетях видеообращении заявил, что сражение за город Багуз окончено.

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Об этом сообщает Reuters. Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции. Багуз считался последним оплотом ИГ в Сирии.

В видеообращении Абу Бакр аль-Багдади также пообещал отомстить людям, причастным к убийству боевиков ИГ и их задержанию.