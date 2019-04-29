В ОБСЕ поддержали предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса - СМИ

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса.

Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

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"ОБСЕ видит Беларусь как очень важного партнера в том, что касается исполнения целей и основных принципов Хельсинкского процесса. Я рад видеть, что президент поддерживает принципы Хельсинкского процесса, которые в настоящее время нарушаются. Приветствую идею, которая была озвучена главой государства, о необходимости вернуться к соблюдению принципов Хельсинкского процесса", - сказал Церетели.

По его мнению, их не стоит радикально изменять, скорее, важнее напомнить о необходимости соблюдать эти принципы. "Они должны быть усилены, возможно, за счет превентивных механизмов", - считает председатель ПА ОБСЕ.

Во время встречи Лукашенко подчеркнул, что закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя. "Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других, менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что уже долгое время на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств, на которых можно было бы обсудить текущие вопросы и наметить пути выхода из сложившейся ситуации. Последнее подобное мероприятие прошло в 2010 году в Астане, но еще более масштабная конференция состоялась в 1999 году в Стамбуле. "Это была сильная конференция, и больше не собирались, а надо было бы. Поэтому очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание. Надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы", - сказал Лукашенко.

Как пишет издание, Церетели прибыл в Минск для участия в международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания".

Справка. Хельсинкский процесс - процесс перестройки европейской системы международных отношений на принципах, призванных обеспечить мир, безопасность и сотрудничество. Начало ему было положено Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающая стадия которого состоялась в Хельсинки в 1975 году.