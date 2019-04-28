ФБР: российская угроза сохраняется 365 дней в году

Директор ФБР предупредил о том, что противники США «продолжат свою игру», и добавил, что все это время было «генеральной репетицией» 2020 года.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия остается основной угрозой, с которой сталкивается американская разведка. Читайте также"Далее последует возрождение СССР?": постпред в ООН о "путинских паспортах" для украинцев Об этом сообщает MediaIte. Рэй отметил, что «российская угроза» сохраняется 365 дней в году. По его словам, США видят угрозу в использовании социальных сетей с «поддельными новостями, пропагандой и так далее, чтобы сеять раздор и подрывать веру американцев в демократию». Он также предупредил о том, что противники США «продолжат свою игру», и добавил, что все это время было «генеральной репетицией» 2020 года.

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