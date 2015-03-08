Кадыров назвал подозреваемого в убийстве Немцова настоящим патриотом России

Об этом он написал в Instagram. Рамзан Кадыров добавил, что бывший заместитель командира батальона полка МВД "Север" Заур Дадаев - был глубоко верующим мусульманином и был поражен карикатурами Charlie Hedbo.

Читайте такжеСМИ: Обвиняемый Дадаев признал причастность к убийству НемцоваГлава Чечни отметил, что Заур Дадаев награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За заслуги перед Чеченской республикой" и благодарственным письмом главы Чечни. "Заур был одним из самых мужественных военнослужащих полка. Он особенно отличился в бою близ Беноя, когда проводилась спецоперация против крупной банды террористов... Я твердо убежден, что он искренне предан России, был готов отдать за Родину жизнь", - написал Рамзан Кадыров.

Вместе с тем, президент Чечни написал, что Заур Дадаев уволился из МВД. "Мне не понятны истинные причины и мотивы увольнения Заура из рядов ВВ МВД России. Говорят, объяснял болезнью матери. Я поручил секретарю Совбеза ЧР Вахиту Усмаеву провести тщательное расследование обстоятельств освобождения Заура, изучить его поведение, настроение перед уходом со службы", - написал Рамзан Кадыров.

Также глава Чеченской республики назвал "храбрым воином" еще одного "кадыровца" Беслана Шаванова, который подорвал себя гранатой при попытке задержания в Грозном.

"Мы верим, что будет проведено тщательное расследование, которое покажет, действительно ли виноват Дадаев и, что на самом деле послужило причиной его поступка", - написал Рамзан Кадыров.