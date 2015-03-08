Кадыров назвал подозреваемого в убийстве Немцова настоящим патриотом России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что знал Заура Дадаева, который подозревается в убийстве российского политика Бориса Немцова, "как настоящего патриота России".
Об этом он написал в Instagram. Рамзан Кадыров добавил, что бывший заместитель командира батальона полка МВД "Север" Заур Дадаев - был глубоко верующим мусульманином и был поражен карикатурами Charlie Hedbo.
Читайте такжеСМИ: Обвиняемый Дадаев признал причастность к убийству НемцоваГлава Чечни отметил, что Заур Дадаев награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За заслуги перед Чеченской республикой" и благодарственным письмом главы Чечни. "Заур был одним из самых мужественных военнослужащих полка. Он особенно отличился в бою близ Беноя, когда проводилась спецоперация против крупной банды террористов... Я твердо убежден, что он искренне предан России, был готов отдать за Родину жизнь", - написал Рамзан Кадыров.
Вместе с тем, президент Чечни написал, что Заур Дадаев уволился из МВД. "Мне не понятны истинные причины и мотивы увольнения Заура из рядов ВВ МВД России. Говорят, объяснял болезнью матери. Я поручил секретарю Совбеза ЧР Вахиту Усмаеву провести тщательное расследование обстоятельств освобождения Заура, изучить его поведение, настроение перед уходом со службы", - написал Рамзан Кадыров.
Также глава Чеченской республики назвал "храбрым воином" еще одного "кадыровца" Беслана Шаванова, который подорвал себя гранатой при попытке задержания в Грозном.
"Мы верим, что будет проведено тщательное расследование, которое покажет, действительно ли виноват Дадаев и, что на самом деле послужило причиной его поступка", - написал Рамзан Кадыров.
Басманный суд Москвы санкционировал арест Заура Дадаева, подозреваемого в причастности к убийству Бориса Немцова. Я знал Заура, как настоящего патриота России. Он с первых же дней создания полка, входящего в состав 46-го ОБРОН ВВ МВД РФ, служил в нем. Имел звание "лейтенант". Занимал должность зам. командира батальона. Заур был одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. Он особенно отличился в бою вблизи Беноя, когда проводилась спецоперация против крупной банды террористов. Награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За заслуги перед ЧР" и Благодарственным письмом Главы ЧР и др. Я твердо убежден, что он искренне предан России, был готов отдать за Родину жизнь. Мне непонятны истинные причины и мотивы увольнения Заура из рядов ВВ МВД России. Говорят, объяснял болезнью матери. СМИ передают, что Заур в суде подтвердил свою причастность к убийству Бориса Немцова. Все, кто знает Заура, утверждают, что он является глубоко верующим человеком, а также, что он, как и все мусульмане, был потрясен действиями Шарли и комментариями в поддержку печатания карикатур. Я поручил секретарю Совбеза ЧР Вахиту Усмаеву провести тщательное расследование обстоятельств увольнения Заура, изучить его поведение, настроение перед уходом со службы. В любом случае, если суд подтвердит вину Дадаева, то, убил человека, он совершил тяжкое преступление. Но хочу снова отметить, что он не мог сделать и шага против России, ради которой многие годы рисковал собственной жизнью. Таким же храбрым воином был и Беслан Шаванов, погибший накануне при попытке задержания. Мы верим, что будет проведено тщательное расследование, которое покажет, действительно ли виновен Дадаев и, что на самом деле послужило причиной его уступка. #Кадыров #Россия #Чечня #МВД