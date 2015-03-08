Названы фамилии всех подозреваемых в убийстве Немцова (фото)
14:37, 08 марта 2015Мир
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В суде огласили фамилии подозреваемых по делу об убийстве Немцова, об аресте которых ходатайствует следствие.
@alexeniy
Имена фигурантов прессе не сообщили, сообщает Дождь, который ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
"Это Бахаев, Дадаев, братья Губашевы и Эскерханов", — передает корреспондент канала.
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