Названы фамилии всех подозреваемых в убийстве Немцова (фото)

14:37, 08 марта 2015
Мир
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В суде огласили фамилии подозреваемых по делу об убийстве Немцова, об аресте которых ходатайствует следствие. 

@alexeniy

Имена фигурантов прессе не сообщили, сообщает Дождь, который ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

"Это Бахаев, Дадаев, братья Губашевы и Эскерханов", — передает корреспондент канала.

Читайте такжеВ РФ задержали подозреваемых в убийстве Немцова, среди них – замкомбата чеченского батальона "Север"Ранее стало известно, что по делу задержаны заместитель командира батальона «Север» Заур Дадаев, его родственники, братья Анзор и Шадид Губашевы. Фамилии еще двоих фигурантов называются впервые.

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