Названы фамилии всех подозреваемых в убийстве Немцова (фото)

Имена фигурантов прессе не сообщили, сообщает Дождь, который ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

"Это Бахаев, Дадаев, братья Губашевы и Эскерханов", — передает корреспондент канала.

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