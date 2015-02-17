Минобороны Германии разрабатывает новую стратегию в отношении России

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен, передает DW.DE. Она объявила о начале разработки новой стратегии страны в сфере безопасности, в которой будут по-новому истолкованы отношения с Россией. "Действия России в отношении Украины в корне меняют архитектуру безопасности в Европе", - заявила глава оборонного ведомства, выступая на конференции в Берлине, посвященной подготовке новой "Белой книги" немецкого правительства в сфере политики безопасности.

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Конфликт в Украине и его последствия должны при этом играть важную роль, отметила Урсула фон дер Ляен. Германия должна найти адекватный ответ на политику президента России Владимира Путина и при этом не иметь иллюзий, считает министр. "Новая политика Кремля началась задолго до украинского кризиса, и нам еще долго, очень долго придется заниматься этой проблемой", - сказала Урсула фон дер Ляен.

По словам главы минобороны Германии, речь идет о том, как Западу реагировать на вызов России, которая стремится подменить согласованные на международном уровне правила и правовые нормы доминированием и созданием зон влияния. "При этом стоит учитывать и то, каким образом мы когда-нибудь снова будем искать пути к надежным добрососедским отношениям с Россией", - подчеркнула глава немецкого оборонного ведомства.

Актуальная "Белая книга" по вопросам политики безопасности Германии была издана в 2006 году. В ней Россия названа "приоритетным партнером", с которым следует развивать тесное сотрудничество в рамках Евросоюза и НАТО. Эксперты считают, что в новой "Белой книге" Германии такой формулировки не будет.

Урсула Фон дер Ляен подчеркнула, что Германия готова брать на себя большую ответственность в мире, и добавила, что при этом Берлин не преувеличивает, но и не умаляет свое значение.