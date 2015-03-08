СМИ: глава Еврокомиссии предложил создать армию ЕС

По словам председателя этого органа, Жан-Клода Юнкера, Европа тогда сможет убедительно реагировать на угрозу миру.

В интервью газете Welt am Sonntag еврочиновник отметил, что такая армия даст понять России, что в Брюсселе серьезно относимся к отстаиванию ценностей Европейского Союза, пишет Эхо Москвы. Кроме того, это покажет всему миру, что между странами ЕС никогда не будет войны, уверен Юнкер.

Читайте такжеЕврокомиссия намерена немедленно возобновить трехсторонние переговоры по энергетическим вопросам - ЮнкерПри этом речь не идет о конкуренции с НАТО, отметил он. По его мнению, создание армии означает, что Европа могла бы брать больше ответственности за происходящее в мире. Кроме того, в результате интенсивного сотрудничества в разработке и приобретении современных систем вооружения, Европа могла бы сэкономить определенные средства.