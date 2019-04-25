Suddeutsche Zeitung: На выборах в Украине Меркель тоже потерпела поражение

В Берлине оценивают отношения с Киевом и их будущее.

Слишком долго ли федеральное правительство Германии оценивало предыдущего президента Украины и игнорировало коррупционные подозрения против его окружения? После поражения Петра Порошенко на выборах Берлин оценивает прошлое своих отношений с Киевом и их будущее.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, добавляя, что когда канцлер Ангела Меркель неделю назад принимала в Берлине действующего президента Петра Порошенко, ей пришлось иметь дело с кандидатом, который имел высокие шансы проиграть. И, скорее всего, она знала об этом. Канцлер Германии на самом деле не думала, что дружественный прием что-то изменит. Она чувствовала, что после пяти лет тесного сотрудничества с Порошенко у нее было определенное обязательство так сделать. На пресс-конференции Меркель сказала, что с украинским лидером у нее сложились «очень тесные отношения».

Теперь ей придется установить рабочие отношения с актером и политическим новичком Владимиром Зеленским, который победил во втором туре выборов, набрав 73% голосов. Во вторник Меркель позвонила ему, чтобы поздравить с «сильным мандатом» и пригласить в Берлин.

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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль написал в Twitter, что Зеленскому можно пожелать «только удачи». Потому что его избиратели надеются на «борьбу с коррупцией и национализмом, против которых Порошенко не выступил, а канцлер слишком долго его поддерживала». Но очень быстро на Twitter появилось фото, на котором политик от СДПГ Зигмар Габриэль, будучи министром иностранных дел, стоит рядом с Порошенко.

По словам депутата Бундестага Ребекки Хармс, Габриель не менее ответственный за политику федерального правительства в отношении Украины. «Между строк» она прочитала другой смысл сообщения немецкого политика. Габриэль работает с предубеждением, что Украина — особенно националистическая страна. Странно, что он не критикует очевидный национализм и империализм президента России Владимира Путина.

«Порошенко есть за что критиковать, но только не за национализм», - сказал депутат от ХДС Эльмар Брок, который часто путешествовал в Украину. По его словам, это «глупый подход». Политик подчеркнул, что Порошенко смог защитить страну от атаки России.

«А это не национализм», - сказал Брок.

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С точки зрения оппозиции в Берлине, поражение Порошенко на выборах – это в определенной степени и поражение Меркель.

«Было чрезвычайно неудачно принимать Порошенко в Берлине за несколько дней до выборов», - сказал представитель по иностранным делам «Свободных демократов» Биджан Джир-Сарай.

Он добавил, что обвинения Меркель в том, что она слишком долго полагалась на Порошенко, тоже справедливы.

«Но альтернатив не было совсем», - добавил политик.

Издание напоминает, что Порошенко также связан с частью политического наследия Меркель – Минскими соглашениями. Канцлер Германии договорилась о них во время переговоров с президентами Украины, Франции и России в феврале 2015 года. Минск должен был достичь определенного рода мира на Донбассе. Но этого так и не произошло.