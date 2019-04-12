Порошенко - Меркель: Украина продолжает борьбу за прекращение строительства «Северного потока-2»

По словам президента, Украина видит для себя угрозу из-за строительства этого газопровода.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина продолжает борьбу за прекращение строительства российского газопровода «Северный поток-2».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.

«Северный поток-2» не является новым в дискуссиях между Украиной и Германией, между Украиной и Европейским Союзом. Мы твердо подчеркиваем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство «Северного потока-2», предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой», - отметил президент и добавил, что наличие стратегического партнерства между Украиной и ФРГ не означает полного отсутствия различных подходов к решению различных проблем.

«Пока позиция Германии - это защитить Украину и обеспечить безопасность. Механизмы защиты этой безопасности пока мы видим по-разному: Германия - в виде обеспечения определенного объема прокачки (газа через украинскую ГТС - УНИАН), мы видим в виде остановки строительства этого газопровода в связи с тем, что мы видим серьезную политическую окраску и угрозу для Украины», - сказал Порошенко.

По его словам, «наши переговоры в Германии в этой сфере продолжаются».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».