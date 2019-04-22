Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Меркель подчеркнула, что ФРГ и в будущем продолжит активно поддерживать Украину.

Канцлер Германии Ангела Меркель вслед за Трампом, Макроном и Трюдо поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся в воскресенье.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины. Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, в особенности в ее праве на суверенитет и территориальную целостность. Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине", - заявила Меркель.

Как сообщал УНИАН, по результатам подсчетов 95% протоколов Зеленский победил на выборах президента с результатом 73% голосов.