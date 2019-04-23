Умер Великий герцог Люксембургский Жан
17:00, 23 апреля 2019Мир
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Во время второй мировой войны герцог служил в британской армии, принимал участие в Нормандской операции, восстанавливал страну после войны.
Герцог Люксембургский Жан / REUTERS
На 99-м году жизни скончался великий герцог Люксембургский Жан, сообщил его сын великий герцог Анри в официальном заявлении.
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«С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его королевского высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи», - сказал герцог в комьюнике.
Великий герцог Люксембургский Жан взошел на престол в 1964 году после отречения его матери великой герцогини Шарлотты Люксембургской. В 2000 годах он передал корону герцогу Анри, сохранив все свои титулы. Таким образом герцог Жан руководил Люксембургом почти 36 лет.
Во время второй мировой войны герцог служил в британской армии, принимал участие в Нормандской операции, восстанавливал страну после войны.
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