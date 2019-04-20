В Индии леопард откусил голову 9-месячному младенцу

Животное поймали и отправили на наблюдение.

Леопард откусил голову девятимесячному малышу, схватив его с постели, когда тот спал рядом со своей матерью в Индии.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на The Daily Mail, животное напало на ребенка в доме в городке Зари в центре Индии. Это произошло около четырех утра.

Восьмилетний леопард сжал челюстями младенца и оттянул его, когда мама спала. Его изуродованное тело нашли позже в тот же день.

Рейнджеры из Государственного лесного департамента штата Гуджарат схватили большую кошку на следующий день, используя клетки с приманкой. Животное доставили в спасательный центр, где за ним наблюдают.

Отец погибшего ребенка получил от правительства компенсацию за его смерть.

Это не первый случай, когда леопард обезглавливает маленького ребенка. Подобное произошло в Кашмире в декабре прошлого года. Тогда погиб трехлетний ребенок.

Официальные оценки показывают, что в Индии насчитывается от 12 000 до 14 000 леопардов. Данных о количестве людей, которые погибают от этих животных, нет, но эксперты говорят, что ежегодно гибнут сотни.

Как сообщал УНИАН, в Австралии собака динго похитила ребенка прямо из кроватки и пыталась убежать с ней в лес. Инцидент произошел во время семейного отдыха на острове Фрейзер – на Востоке страны. Семья спала в доме на колесах, когда их разбудил крик сына. Отец увидел, как малыша тянет пес вместе со стаей других динго. Мальчика, которому всего год, отцу удалось отбить. С глубокими ранами на голове и шее малыша вертолетом доставили в больницу.