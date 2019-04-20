В Австралии собака динго похитила ребенка прямо из кроватки (видео)

Мальчика смог отбить отец, ребенка с глубокими ранениями доставили в больницу.

В Австралии собака динго похитила годовалого ребенка прямо из кровати и пыталась убежать с ним в лес.

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Как сообщается в сюжете ТСН, инцидент произошел во время семейного отдыха на острове Фрейзер. Семья спала в доме на колесах, когда их разбудил крик сына. Отец увидел, как малыша тянет пес вместе со стаей других динго. Мальчика которому всего год, отцу удалось отбить.

С глубокими ранами на голове и шее малыша вертолетом доставили в больницу. С начала года это уже третье нападение диких собак на ребенка на острове.На поиски напавших динго уже отправили рейнджеров.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида 80-летний Эд Чепмен самостоятельно смог обуздать двухметрового крокодила