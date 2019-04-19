Лукашенко объявил о проведении в этом году досрочных парламентских выборов

Президент Беларуси также отметил, что пока не определился по дате проведения выборов.

В 2019 году в Беларуси пройдут досрочные парламентские выборы.

Об этом сегодня в ходе обращения к народу заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

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"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", - заявил он.

Президент Беларуси также отметил, что пока не определился по дате проведения выборов в Палату представителей и Совет Республики.

Отмечается, что очередные президентские и парламентские выборы в Беларуси должны состояться в 2020 году.

Напомним, 26 марта президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ферму одного из агрохолдингов в Могилевской области и устроил разнос чиновникам из-за "обосранных коров".