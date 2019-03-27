"Она же вся обосранная": Лукашенко устроил разнос чиновникам из-за неопрятных коров (видео)

Лукашенко остался недоволен условиями, в которых содержат коров, сравнив коровник с "Освенцимом".

Во вторник, 26 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ферму одного из агрохолдингов в Могилевской области.

Результатом поездки стало увольнение руководства Могилевской области, пишет Belsat TV со ссылкой на сюжет телеканала ОНТ.

Лукашенко остался недоволен условиями, в которых содержат коров, сравнив коровник с "Освенцимом".

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочановой (глава администрации президента Наталья Кочанова, - ред.) следом сюда? А Анфимова (глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов, - ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. А вы его ставите руководителем холдинга… Я вас вообще не понимаю", - сказал Лукашенко, указывая на "чуть живую" корову.

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"Тут должно быть сухо, чисто, понимаешь? Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, и уже на шерсти закорело все", - подчеркнул глава Беларуси.

После этого Лукашенко поручил подготовить указы по министру сельского хозяйства и продовольствия, председателю Могилевского облисполкома и помощнику президента по Могилевской области. Он также потребовал подготовить список чиновников, контролирующих ситуацию в холдинге. «Всех под нож, всех до одного», – поручил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в правительстве, назвав одной из причин проблему пьянства. Президент Беларуси подчеркнул, что некоторые выпивают по поводу и без повода. При этом Лукашенко призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного.