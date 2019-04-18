National Interest: В войне с Россией победят пехотинцы США

Победа в битве, как и успешный переход к мирному будущему, возможна лишь с наиболее опасной, дисциплинированной, физически подготовленной, хорошо тренированной и вооруженной пехотой в мире.

В 2018 году Национальная оборонная стратегия США определила, что самая большая угроза для американской национальной безопасности исходит от России и Китая. Чтобы адекватно подготовить армию к потенциальному вооруженному конфликту с ними, были уже приняты определенные решения. В частности, бюджет США до 2020 года определяет приоритетность развития ядерного оружия, кибервозможностей, автономных систем и космических сил. И хотя эти инициативы очень важны, они недооценивают важность фундаментальной силы американской армии - пехоты.

Об этом на страницах National Interest пишет полковник Морской пехоты США Мэтью Рейд, который также входит в Совет иностранных дел.

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Он подчеркивает, что пехотинец несет львиную долю битвы от античных времен до современности. Конечно, ни один солдат в здравом уме не пойдет на войну без правильной поддержки включительно с артиллерией, авиацией, бронетехникой, а также без боевых инженеров и логистов. Но пехота исторически закладывала основу, вокруг которой строились более сложные вооруженные силы. В то время, как Россия и Китай продолжают наращивать геополитическое влияние, ставя под сомнение гегемонию США, пехота должна оставаться в центре внимания. Каким бы не был будущий конфликт: широкомасштабной мировой войной или преследованием повстанцев, - именно пехота с хорошей поддержкой будет той силой, которая разобьет врага в ближнем бою, закрепится на территориях и создаст условия для долговременной стабильности и управляемости.

Высокоточные управляемые образцы оружия дают значительную боевую поддержку, которая предварительно ослабляет врага. Но они не могут закрепить доминирование на территории. Молодые солдаты, морские пехотинцы, силы специального назначения - это те, кто будут выполнять ключевые миссии с целью защитить спорные позиции. Они часто воюют на улицах городов среди напуганного населения, имея при себе лишь оружие для собственного же выживания.

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И хоть разумно и необходимо не отставать в развитии военных высоких технологий от России и Китая, автор не считает, что война с любой из этих стран действительно начнется. Эра бомбардировок в стиле штурма Дрездена без оценок потенциальных потерь среди мирного населения осталась в прошлом. Конфликты будущего хоть и будут начинаться с них, они, вероятно, будут заканчиваться опосредованными войнами.

Враг первым делом может попытаться подорвать компьютерные сети США, заблокировать радиочастоты, вывести из строя навигацию и использовать в свою пользу цифровые уязвимости. Когда опосредованные силы, боевики и наемники неизбежно пойдут в атаку против американских войск, для пехоты наступит время действовать и разбить вражеские позиции там, где граница между комбатантом и некомбатантом размыта.

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Учитывая важность сухопутных войск для победы в войнах, нужно приложить усилия, чтобы сохранить подготовку и снаряжение солдат на передовом уровне. К счастью, быстро перевооружить пехотинца значительно дешевле, чем выполнить другие инициативы Пентагона. Один только F-35A стоит 89,2 миллиона долларов. А недавно закупленные 15 тысяч автоматических винтовок M27 Heckler и Koch обходятся лишь по 1,3 тысячи долларов за штуку. Всего на них израсходовали 29,4 миллионов.

Далее США нужно обновить тренировочные центры и обеспечить достаточные поставки боеприпасов для стрелкового оружия, чтобы лучше развивать и поддерживать главные военные системы, как и самого пехотинца.