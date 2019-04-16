Макрон назвал сроки восстановления Собора Парижской Богоматери

Лидер французского государства призвал французский народ к единству после пожара в готическом соборе XII века.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает в течение пяти лет восстановить кафедральный собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), который сильно пострадал от пожара.

Как сообщает сайт телеканала France 24, об этом Макрон сказал во время телеобращения к французскому народу.

Лидер французского государства призвал людей к единству в результате пожара в кафедральном соборе.

Читайте также"Собор Парижской Богоматери" Гюго возглавил список бестселлеров Amazon

"Мы отстроим Нотр-Дам даже еще красивее, и я хочу, чтобы это было закончено в течение пяти лет. Мы можем это сделать", - подчеркнул Макрон.

"Именно от нас зависит, чтобы превратить эту катастрофу в возможность единения, четко показать, кем мы были и кем мы хотим быть, и стать лучше, чем сейчас. От нас зависит нахождение основы для нашего национального проекта", - заявил президент Франции.

Отдельно сообщается, что после пожара в соборе был найден символ Франции в виде петуха, который был установлен на вершине шпиля, обрушившегося в результате пожара.

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-де Пари спасателям удалось уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Сегодня утром, 16 апреля, пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.