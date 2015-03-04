Корабли НАТО проведут учения в Черном море

Об этом сообщает ТАСС.

"Учения включают тренировку по противовоздушной и противолодочной обороне, а также отработку отражения атак малых судов и маневрирование в составе группировки", - говорится в сообщении НАТО.

В НАТО уточнили, что в Черном море окажутся шесть кораблей. В их числе американский крейсер "Виксбург" типа "Тикондерога", а также четыре фрегата - турецкий "Тургут-реис", итальянский "Ализео", канадский "Фредериктон" и румынский "Регина Мария". К ним присоединится немецкий танкер "Шпессарт".

Читайте такжеУкраина вместе с Финляндией и Швецией присоединятся к учениям НАТО

Командует группировкой вице-адмирал ВМС США Брэд Уильямсон.

"Эти учения, которые мы проведем с нашими союзниками в Черном море, предполагают подготовку к различным миссиям НАТО, которые мы должны выполнять, исходя из наших обязательств по коллективной обороне. Мы здесь по приглашению турецкого, болгарского и румынского правительства и намерены улучшить оперативное взаимодействие наших флотов", - сказал Уильямсон.