Россия развернула масштабные военные учения у границ Эстонии и Латвии

По сообщению российского Министерства обороны, в маневрах также задействованы 500 единиц боевой техники, сообщает Deutsche Welle.

Во время учений, которые продлятся до субботы, предусмотрено десантирование парашютным способом 1500 военных. Среди задач, которые выполнят служащие - захват и уничтожение аэродрома условного врага. Завершатся маневры боевой стрельбой.

Очередные учения российской армии происходят неподалеку от границ Эстонии и Латвии, которые являются членами НАТО.

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Во вторник, 24 февраля, Эстония отметила День независимости, устроив военный парад в Нарве, граничащей с Россией. К колонне из 1300 эстонских солдат, прошедших городом, присоединились около сотни солдат из Великобритании, Нидерландов, Испании, Латвии и Литвы, а также военная техника из США и Нидерландов.

"События в Украине, которые держат весь мир в напряжении, очень ярко демонстрируют нам, что мы сами должны заботиться о своей безопасности", - пояснил международный состав парада командующий эстонской армии, генерал Рихо Террас.