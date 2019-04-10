Gazeta Wyborcza: Россия забыла о собственном же лозунге «чтобы не было войны»

Теперь россияне готовы воевать, потому что их убеждают в правильности кровопролития как способа очиститься от влияния Запада, который «загнивает».

Военная пропаганда в России имеет большой успех, потому что для населения это способ «очистки» от ощущения унижения, с которым оно жило на протяжении 1990-х годов.

Такое мнение высказал российский обозреватель Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович. В последние годы польского журналиста выдворили с российской территории. Однако, он вспомнил, как жил в Москве в последнее десятилетие прошлого века. По его словам, россиянам было горько и обидно, что о них в мире говорят как о «Верхней Вольте с ракетами». Что мир смеется с них и демонстрирует, насколько Россия стала слабой.

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«Для россиян это очень важно. Потому что для них государство и есть народ. Это не как у нас. Зарождение таких веймарских комплексов – это же то самое, что происходило в Германии после Первой мировой войны», - считает польский обозреватель.

Он напоминает, что немцы после первой мировой чувствовали себя униженными. Они чувствовали несправедливость от того, что проиграли в конфликте и понесли наказание, хотя не считали себя теми, кто потерпел поражение.

«Это все повторяется за гитлеровским примером. Это привело к аншлюсу Крыма. Так же поступал и Адольф Гитлер. Это все точно такие же процессы», - подчеркнул Радзивинович.

Однако, по его мнению, не это должно больше всего пугать Польшу и Запад. Беспокоить должно то, насколько низким стал порог неприятия войны в российском обществе.

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«Когда-то они повторяли: «Чтобы только не было войны». А сегодня люди смирились, что война – это хорошо. Священники говорят, что война – это добро вообще. Только она очищает. Только война якобы может очистить от гнилости, от тех геев, от влияния Запада и тому подобное. Это гораздо опаснее, чем любые ракеты, которыми нас пугают. Потому что это порождает готовность к войне в российском обществе», - пояснил польский обозреватель.