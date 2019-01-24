цей матеріал доступний українською

"Окей, Google, чей Крым?": компанию позвали в Госдуму РФ из-за изображения полуострова на картах

15:00, 24 января 2019
Мир
614 0
Володин считает, что Facebook и Google проводит политику в интересах США / фото Robert Scoble Flickr

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента РФ представителя компании Google в связи с указанием принадлежности оккупированного Россией Крыма к Украине.

Об этом сообщает ТАСС. "Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - заявил Володин.

Читайте такжеОккупанты хотят ввести штрафы за карты РФ без Крыма

Он считает, что комитету по безопасности следует пригласить представителя компании Google и высказать позицию, "а дальше принимать решение".

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут", - добавил Володин.

Ранее Bloomberg удалил скандальную карту с Украиной без Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#Россия#Google#карта