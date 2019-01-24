"Окей, Google, чей Крым?": компанию позвали в Госдуму РФ из-за изображения полуострова на картах

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут", - заявил глава Госдумы РФ.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента РФ представителя компании Google в связи с указанием принадлежности оккупированного Россией Крыма к Украине.

Об этом сообщает ТАСС. "Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - заявил Володин.

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Он считает, что комитету по безопасности следует пригласить представителя компании Google и высказать позицию, "а дальше принимать решение".

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут", - добавил Володин.

Ранее Bloomberg удалил скандальную карту с Украиной без Крыма.