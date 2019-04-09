Палата общин запретила «жесткий» Brexit

Отмечается, что теперь закону осталось получить только королевскую санкцию, которая, как ожидается, будет гарантирована в ближайшее время.

Палата общин, нижняя палата британского парламента, приняла закон, который обязывает премьер-министра Великобритании Терезу Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает стране выходить из состава Европейского союза без сделки.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что теперь закону осталось получить только королевскую санкцию, которая, как ожидается, будет гарантирована в ближайшее время.

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Ранее Палата лордов одобрила перенос Brexit.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена попросить Брюссель отсрочить Brexit до 30 июня. Одновременно Мэй предположила, что Brexit может произойти и раньше, если парламент Великобритании в конце одобрит ее сделку с Брюсселем относительно выхода из ЕС.

Сейчас датой, когда Великобритания перестанет быть членом Евросоюза, определена 12 апреля. В начале апреля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Великобритании из Европейского Союза не будет отсрочено, если британский парламент не одобрит соглашение о Brexit до 12 апреля.