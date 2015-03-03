МИД Чехии: ЕС должен быть готов к неблагоприятному сценарию в Украине

Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в интервью газете Wyborcza, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеМИД Чехии: Нарушение принципов ОБСЕ ставит под сомнение смысл ее существования

Он опроверг мнение о том, что углубление сотрудничества между Австрией, Словакией и Чехией может привести к созданию коалиции, направленной против санкций в отношении РФ.

"Не хотим быть ничьим троянским конем. Мы едины с остальными странами ЕС в отношении кризиса в Украине, потому что это наш единственный шанс. Кризис в Украине и Исламское государство - эти проблемы можно решить, если ЕС будет функционировать как целостность", - отметил он.

По его словам, центростремительные силы в ЕС сейчас достаточно сильны, и даже премьер Венгрии, которого считают другом Кремля, заявляет, что поддерживает общую политику Евросоюза.

По мнению Заоралека, ЕС сделал все возможное для урегулирования кризиса на Донбассе.

"Когда умирают тысячи, нельзя говорить, что мы сделали достаточно. Не все шло так гладко, как планировалось. Но мы сделали все, что от нас зависело. Теперь мы должны быть последовательны. ЕС должен быть в состоянии реагировать на любой вариант ситуации в Украине, даже на наименее благоприятный", - отметил Любомир Заоралек.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что выступает за исключительно дипломатическое урегулирование кризиса в Украине и против поставок оружия.

"ЕС это не запрещает, и мы не должны этого делать. Украина - не агрессор. Вопрос поставки оружия должен решаться каждой страной индивидуально. По нашему мнению, поставки оружия приведут к большим страданиям мирного населения", - сказал Любомир Заоралек.

По его словам, дипломатическое давление, экономические санкции являются значительно более сильными инструментами, способными повлиять на Россию.