«Мы уже забыли, что такое выборы»: российский оппозиционер объяснил, чем Украина отличается от РФ (видео)

Каспаров посоветовал россиянам не давать украинцам советов о выборах, а «просто молчать и завидовать».

В Украине сформировался институт конкурентных выборов и сменяемости власти, что принципиально отличает ее от России.

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Такое мнение в интервью Delfi.TV высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров. Видео интервью доступно в сети.

По его словам, результаты первого тура украинских выборов полностью отразили результаты социологии предыдуших недель.

«Стало очевидно, что Украина полностью, как бы, уже перешла в иное измерение, если сравнивать ее с Россией. 25 лет назад первый украинский президент Кравчук проиграл выборы. И вот 25 лет в Украине фиксируется вот этот четкий тренд, что верховная власть - она не то что не вечная, она должна постоянно бороться за свое выживание. Она должна доказывать, что она там оказалась не случайно, и что люди, если разочаровываются в ней – ее просто прогоняют», - отметил политик.

Каспаров констатирует, что если в Украине власть не хочет уходить и негативно влияет на демократические институты – это приводит к Майдану.

«В этом плане, мне кажется, в Украине сформировалось устойчивое понимание того, что власть зависима от народа. Это очень важно. И это принципиально отличает Украину от России сегодня», - подчеркнул он.

По мнению Каспарова, именно с этим связано «бешенство», с которым на выборы в Украине реагирует кремлевская пропаганда.

«Сам факт того, что в Украине проходят выборы – он абсолютно неприемлем. Это демонстрация, в том числе, для граждан России, что, вообще, власть меняется», - отметил он.

«…Мы уже забыли, что такое выборы. Учить, «как надо голосовать» тех, кто 25 лет регулярно «указывает на дверь» своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным, как оппозиционным, так и псевдо-оппозиционным российским деятелям, просто молчать и завидовать", - заключил российский политик.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По итогам обработки большинства протоколов, в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский. Во втором туре конкуренцию ему составит нынешний президент Петр Порошенко.